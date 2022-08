Un fotbalist al unei echipe portugheze din al doilea eșalon al țării a executat două penaltiuri într-un mod cum nu s-a mai văzut. Atacantul a rămas cu piciorul pur și simplu blocat secunde bune înainte să tragă spre poartă.

Meciul Feirense - Leixoes, terminat 1-1, din liga a doua portugheză, va rămâne probabil în istoria fotbalului lusitan.

Jarden, atacant născut în Guinea-Bissau, a executat două penaltiuri într-un mod unic.

El a ales să-și țină pur și simplu piciorul blocat în aer mai multe secunde înainte de a șuta.

Deși la primul penalti executat în meciul cu Leixoes a înscris, la al doilea, executat în aceeași manieră, portarul a reușit să apere.

Penaltiurile executate de Jarden, atacantul lui Feirense

This happened in the Segunda Liga today.



Feirense’s Jardel with an…interesting approach to penalty taking.



\uD83D\uDC40 \uD83C\uDFAF

pic.twitter.com/KJMn4OObhn