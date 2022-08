FOTBAL Sâmbătă, 20 August 2022, 12:32

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Startul de mandat al lui Edi Iordănescu nu este unul prea fericit, noul selecționer înregistrând alături de naționala României 3 înfrângeri din patru meciuri disputate. Mihai Stoichiță a vorbit despre ceea ce-l așteaptă pe antrenorul tricolorilor dacă obiectivul din Liga Națiunilor nu va fi îndeplinit.

Edi Iordanescu Foto: frf.ro

Edi Iordănescu va rămâne selecționer chiar dacă obiectivul din Liga Națiunilor nu va fi îndeplinit

Director tehnic al FRF, Mihai Stoichiță a precizat, printre altele, că este mulțumit de munca prestată până acum de selecționer și că cel mai probabil acesta va rămâne în funcție chiar dacă obiectivul din Liga Națiunilor va fi ratat.

„Edi nu trebuie să transmită dezamăgirea asta către jucători. Ăsta e talentul lui, de a remonta. Nu e nimic pierdut. E un vis de a te califica.

Cred că primul meci e cel mai important, cu Finlanda, pe care trebuie să-l câştige. E normal să fie puţin tensionat, pentru că ştie cât de important este acest meci. Dacă vom câştiga cu Finlanda, va fi altfel. Tot timpul vorbim, el face analize, pregăteşte meciurile.

Din ce am înţeles, din ce am vorbit şi cu domnul preşedinte (n.r. Răzvan Burleanu), Edi are sprijin total din partea noastră. Nu cred că ar fi cazul să dai un antrenor afară după nişte rezultate, dacă munca pe care o face te mulţumeste.

Dar trebuie să ai clauze intermediare, trebuie să cântăreşti ceea ce face. Vom trage concluzii, cu plusuri şi minusuri.

Probabil că Edi va continua indiferent de rezultate, pentru că modul lui de lucru este profesionist. Mirel n-a fost susţinut necondiţionat?

Edi a avut anumite supărări, dar i-am zis că aşa e la fotbal. Nu ne-a spus de ce e supărat. Sigur că Edi va dori să continue” - Mihai Stoichiţă, la Digisport.

România mai are de jucat în acest an în Liga Națiunilor cu Finlanda și Bosnia și Herțegovina

Naționala condusă de Edi Iordănescu mai are de disputat două partide oficiale în acest an, acestea făcând parte din Liga Națiunilor.

Pe 23 septembrie, România va juca în Finlanda (de la ora 21:45), iar pe 26 septembrie va juca în Giulești cu Bosnia și Herțegovina (tot de la 21:45).

Liga Națiunilor - ​Clasament Grupa 3, Divizia B

1. Bosnia și Herțegovina (6-4 golaveraj) 8 puncte

2. Muntenegru (6-3) 7

3. Finlanda (5-6) 4

4. România (1-6) 3.

Rezultatele înregistrate până acum de România în Liga Națiunilor

Muntenegru - România 2-0

Bosnia și Herțegovina - România 1-0

România - Finlanda 1-0

România - Muntenegru 0-3.

Urmează preliminariile pentru CE 2024

Cele două meciuri din noiembrie vor fi ultimele jocuri de pregătire ale naţionalei României înainte de startul preliminariilor EURO 2024. Grupele care au ca miză calificarea la turneul final vor fi trase la sorţi pe 9 octombrie, la Frankfurt, iar campania se va desfăşura între martie şi noiembrie 2023, în perioadele dedicate meciurilor internaţionale, transmite frf.ro.

Campionatul Mondial de fotbal din Qatar va avea loc în perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 2022. Ultimul turneu final la care România a luat parte a fost cel din 1998, găzduit de Franța.