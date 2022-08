FOTBAL Miercuri, 17 August 2022, 11:46

Vlad Lupu • HotNews.ro

FC Voluntari a anunțat, miercuri, transferul de la Farul Constanța a lui Nicolas Popescu (19 ani), fiul fostului internaţional Gheorghe Popescu.

Nicolas Popescu s-a transferat la FC Voluntari pentru patru ani.

În vârstă de 19 ani, Nicolas Popescu evoluează pe postul de mijlocaş central şi a fost format la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi.

El este dublu campion naţional cu Farul la categoriile Under 17 şi Under 19 şi a debutat în Liga 1 pe 25 iulie 2021. Are șapte partide disputate în primul eșalon fotbalistic românesc.

Mijlocaşul a participat cu reprezentativa Under 19 a României la Campionatul European disputat în această vară în Slovacia. În total, el are zece prezenţe la echipa naţională U19 a României.​