FOTBAL Duminică, 14 August 2022, 21:46

Vlad Lupu • HotNews.ro

Tottenham a obținut dramatic un egal, scor 2-2, în prelungirile partidei de pe terenul lui Chelsea din etapa a doua din Premier League. Thomas Tuchel și Antonio Conte, antrenorii celor două echipe, au fost aproape să se ia la bătaie.

Antonio Conte si Thomas Tuchel Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Thomas Tuchel a fost deranjat de faptul că Antonio Conte s-a bucurat excesiv la golul egalizator marcat de Harry Kane în ultimul minut al jocului și s-a năpustit spre italian.

La final, atunci când Conte i-a întins mâna, Tuchel l-a tras cu putere către el pe Conte.

Cei doi şi-au apropiat capetele şi s-au răstit unul la celălalt, iar totul a degenerat într-o scurtă încăierare, oamenii din staff-ul celor două echipe intervenind să-i despartă.

Antonio Conte şi Thomas Tuchel au primit, fiecare, cartonaşul roşu după acest episod.​

Deși a fost aproape de a se lua la bătaie cu Antonio Conte, Thomas Tuchel a declarat ulterior că acel conflict nu era necesar.

„Credeam că atunci când doi manageri îşi strâng mâna trebuie să se privească în ochi. Dar el se pare că a avut altă opinie.

Nu a fost necesar acel incident, dar multe lucruri nu sunt necesare în fotbal şi, totuşi, se întâmplă.

A fost fault clar la Kai, iar Richarlison a fost în offside în momentul şutului lui Hojbjerg.

Am dominat 90 de minute, am fost în formă, cu foame de fotbal, am jucat excelent. Îmi pare rău pentru toţi jucătorii mei că nu au avut parte de victoria pe care o meritau" - Thomas Tuchel.

În același timp, Antonio Conte a subliniat că nu are o problemă cu Chelsea, dar conflictul cu Tuchel a fost evident.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! \uD83E\uDD2C\uD83E\uDD2C pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

Au avut loc până acum în etapa a doua din Premier League

Chelsea - Tottenham 2-2

Nottingham - West Ham 1-0

Brentford - Manchester United 4-0

Arsenal - Leicester 4-2

Brighton - Newcastle 0-0

Manchester City - Bournemouth 4-0

Southampton - Leeds 2-2.

Wolves - Fulham 0-0

Aston Villa - Everton 2-1.

Ultimul meci al etapei, Liverpool - Crystal Palace, va avea loc luni, de la ora 22:00.