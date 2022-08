FOTBAL Vineri, 12 August 2022, 08:46

Vlad Lupu • HotNews.ro

Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, a declarat după calificarea echipei în play-off-ul Conference League că și-a pierdut golgheterul, Gabriel Debeljuh, pe o perioadă de aproximativ șase luni, din cauza unei accidentări.

Dan Petrescu Foto: Stuart Wallace/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Conference League, după ce a trecut de Șahtior Soligorsk (Belarus). După 0-0 în tur, campioana României s-a impus cu 1-0 în Gruia.

Unicul gol al dublei a fost marcat de Jefte Betancor, în minutul 37.

Dan Petrescu, dezamăgit de faptul că golgheterul Gabriel Debeljuh s-a accidentat grav

„Când câştigi un meci, trebuie să fii fericit. Am jucat cu campioana din Belarus, o echipă foarte bună, nicio diferenţă între noi.

Am înscris în prima repriză, când am fost mai buni. S-a echilibrat în partea secundă. Am avut şi inspiraţie în poartă.

Am o veste tristă din păcate, de aceea sunt cam praf. În toate meciurile pe care le-am câştigat, a trebuit să plătim ceva. Am pierdut un jucător, pe Gabriel Debeljuh.

Din ce am înţeles, are ceva la ligamentele încrucişate. Cred că va fi „out” şase luni. N-am cum să fiu fericit.

Este foarte greu să-l înlocuim, este golgheterul nostru. Mai ales acum, când nu mai găseşti atacanţi. Să vedem ce jucători vom recupera în atac. Suntem subţiri, foarte subţiri.

Astăzi au câştigat, bravo lor, suntem într-o perioadă bună, dar nu am cum să fiu fericit. Sunt supărat că vom avea din nou multe meciuri şi trebuie să schimb 10 jucători, dar nu prea mai avem jucători.

Faptul că pierdem jucători este şi pentru că jucăm foarte multe meciuri. Cele mai multe din Europa. Avem 11 meciuri într-o lună şi s-a văzut asta” - Dan Petrescu, conform Digisport.

Pentru un loc în grupele competiției, CFR Cluj se va duela cu Maribor, după ce formația din Slovenia a pierdut în turul trei preliminar al Europa League (0-3 la general cu HJK Helsinki).