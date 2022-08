Conference League Miercuri, 10 August 2022, 13:54

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Nicolae Dică, antrenorul echipei FCSB, a declarat că returul cu Dunajska Streda din turul trei preliminar al Conference League este foarte important, el afirmând că banii din Europa asigură bugetul pe un an de zile.

Nicolae Dica Foto: Vadim Ghirda / AP - The Associated Press / Profimedia

„Ne aşteaptă o partidă mult mai grea ca în meciul tur, pentru că i-am simţit că sunt o echipă bună, puternică, cu jucători de calitate de la mijlocul terenului în sus. E o echipă care joacă un fotbal ofensiv, agresiv. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru acest lucru, cred că trebuie să facem un joc defensiv foarte bun pentru a scoate un rezultat pozitiv.

E clar că jucătorii trebuie să respecte ce am lucrat tactic la antrenamente. Trebuie să avem atitudine, cum am avut în majoritatea jocurilor de când am revenit la echipă. Şi unitate, pentru că asta îmi doresc la echipa mea. Doar împreună putem scoate rezultate pozitive.

Meciul de mâine este foarte important pentru toată lumea. Contează foarte mult acest lucru, pentru că vin bani din Europa, putem să asigurăm bugetul pentru un an de zile. Apoi ne vom concentra pe campionat.

Nu îmi e frică de adversar, pentru că ştiu că am pregătit foarte bine jocul, jucătorii au fost concentraţi la antrenamente. Am încredere în băieţii mei şi cu siguranţă o să facem o treabă bună”, a spus Nicolae Dică.

Meciul FCSB vs Dunsajsa Streda are loc joi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională (LiveScore pe HotNews.ro). Gruparea bucureșteană s-a impus în manșa tur, scor 1-0.