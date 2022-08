FOTBAL Sâmbătă, 06 August 2022, 13:27

Vlad Lupu • HotNews.ro

Mohamed Buya Turay, fotbalistul lui Malmo FF, nu a putut participa la propria lui nuntă pentru că echipa la care activează i-a cerut să fie prezent la antrenamente.

Prezentarea de la Malmo FF a lui Mohamed Buya Turay Foto: Captura YouTube

Internaționalul din Sierra Leone s-a căsătorit în țara natală pe 21 iulie, dar nu a fost prezent la nuntă.

El a fost prezentat oficial la Malmo FF pe 22 iulie, iar pe 23, respctiv 27 iulie a fost convocat la meciuri pentru echipă.

Turay a încărcat mai multe fotografii pe rețelele sociale în care este văzut alături de soția sa, ea fiind în rochie de mireasă.

„Ne-am căsătorit în Sierra Leone pe 21 iulie, dar nu nu am fost acolo pentru că echipa de club Malmo mi-a cerut să mă prezint la pregătire.

Am făcut pozele înainte. Se pare că am fost acolo, dar nu am fost. Fratele meu m-a reprezentat la nuntă.

Mai întâi câștigăm campionatul în Suedia și apoi plecăm în luna de miere” - Mohamed Buya Turay, conform suedezilor de la Aftonbladet.

Turray a ajuns în 2013 în Suedia și a fost cel mai bun marcator al campionatului în 2019.

El are 11 selecții pentru naționala Sierrei Leone.