AS Roma, echipă antrenată de Jose Mourinho, l-a împrumutat pentru sezonul 2022/2023 pe mijlocașul Georginio Wijnaldum de la PSG.

Echipa din capitala Italiei are ca opţiune şi transferul definitiv al olandezului, la finalul sezonului 2022-2023, în schimbul a opt milioane de euro.

Căpitanul naţionalei Ţărilor de Jos a primit la Roma tricoul cu numărul 25.

Internaționalul olandez a ajuns la PSG în 2021 și a evoluat în 38 de meciuri pentru campioana Franței, reușind trei goluri și trei pase decisive.

În cariera sa, Wijnaldum a mai jucat pentru Feyenoord, PSV, Newcastle și Liverpool.

