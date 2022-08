FOTBAL Vineri, 05 August 2022, 16:53

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Gigi Becali a anunțat în urmă cu o săptămână că Florin Tănase a fost transferat în China, dar atacantul a ajuns până la urmă la Al Jazira, echipă din Emiratele Arabe Unite.

Florin Tanase Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potrivit Fanatik, Tănase a trecut cu bine vizita medicală și a semnat un contract valabil pe două sezoane, cu posibilitatea de prelungire pe încă un an.

FCSB va primi 3 milioane de euro în schimbul fotbalistului, iar acesta va încasa un salariu anual de 1,5 milioane de euro.

Digisport anunță că Shanghai Port, formație care reușise inițial să obțină serviciile atacantului (acesta ar fi semnat un precontract), ar fi depus o plângere la FIFA.

„Florin Tănase pleacă la Al Jazira. Chinezii dădeau mai mult de 3 milioane de euro, au ridicat... eu voiam să-l dau în China. Dar Tănase a vrut aici. E şi mai aproape pentru el, plus că aici îi dau 1,8 milioane, iar chinezii doar un milion. Bine, vreo 300.000 dă comisioane la impresari, dar e diferenţă mare. Şi atunci am zis că nu are rost, deşi eu luam mai mulţi bani din transferul lui în China” - Gigi Becali, într-o conferinţă de presă.

Al Jazira are în palmares trei titluri de campioană a Emiratelor Arabe Unite, iar în ultimul sezon s-a clasat pe locul al patrulea.

În vârstă de 27 de ani, Tănase juca la FCSB din 2017.