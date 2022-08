Thierry Henry (44 de ani), legendă a fotbalului francez, a decis să investească la un club italian unde evoluează fostul său coleg de la Arsenal, Cesc Fabregas.

Conform presei italiene, Henry a decis să investească la Como (club din Serie B), unde se va reîntâlni cu fostul său coechipier de la Arsenal, Cesc Fabregas.

Thierry Henry, în vârstă de 44 de ani, este în prezent antrenor secund la naţionala Belgiei.

Fostul atacant de legendă al Franței s-a retras din activitate în 2015.

El a jucat pentru cluburile Monaco, Juventus, Barcelona, New York Red Bulls și a petrecut opt ani la Arsenal, fiind golgheterul all-time al clubului.

\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 According to @DiMarzio, Thierry Henry will join Cesc Fabregas in becoming a shareholder at Como.



Their iconic linkup happens again, this time in Italy \uD83E\uDD29 pic.twitter.com/qiJ7gpollU