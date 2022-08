FOTBAL Miercuri, 03 August 2022, 22:51

Vlad Lupu • HotNews.ro

Într-o carte recent publicată a jurnalistului Simon Kuper, acesta relatează o întâmplare din februarie 2020, atunci când un conducător al Barcelonei ar fi intenționat să mituiască un oficial al UEFA specializat în fair-play financiar, conform The Athletic.

FC Barcelona Foto: Valerio Rosati / Alamy / Alamy / Profimedia

Întâmplarea este relatată în cartea „Barça: The Rise and Fall of the Club that Built Modern Football”, scrisă de jurnalistul de la Financial Times Simon Kuper, care oferă o nouă analiză a situaţiei de criză în care s-a aflat Barcelona în ultimii ani ai mandatului lui Josep Maria Bartomeu în fruntea clubului.

În cartea sa, Kuper susţine că oficialul UEFA a luat cina cu un omolog de la Barcelona în februarie 2020 şi că în timpul mesei, oficialul catalan s-ar fi plâns de politica tolerantă a forului european în ceea ce priveşte fair-play-ul financiar în cazul Manchester City şi PSG, două cluburi deţinute de fonduri sau persoane fizice legate de state naţionale.

Un oficial al Barcelonei ar fi fost interesat să dea mită UEFA

„În cele din urmă, oficialul Barcei a întrebat: «Este cineva în departamentul tău FFP (Fair-Play Financiar) pe care să-l plătim?”».

Oficialul UEFA a înţeles că omologul său încerca să găsească pe cineva să mituiască în cadrul instanţei fotbalului european" - Simon Kuper, în noua sa carte.

UEFA a declarat că organizaţia „nu ştia de o astfel de întâlnire sau cerere”.

Barcelona a fost contactată de The Athletic pentru a confirma dacă aceste afirmaţii sunt sau nu adevărate, dar clubul nu a răspuns.

Clubul, sub noul său preşedinte Laporta, optează pentru o abordare diferită marcată de revenirea vechilor glorii în organigramă, dar și prin activarea mai multor „pârghii” economice menite să injecteze bani şi să finanţeze noi transferuri, scrie News.ro.