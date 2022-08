Alphonso Davies, fundașul lui Bayern Munchen și al naționalei Canadei, a anunțat pe Twitter că va dona toate câștigurile sale pe care le va obține la Cupa Mondial din Qatar 2022.

Davies s-a născut în Ghana din părinți din Liberia și s-a mutat la cinci ani în Canada.

Prin donarea banilor, canadianul susține că vrea să-și arate gratitudinea față de cei care l-au crescut.

Davies a fost primul jucător care a devenit ambasador pentru refugiați al Națiunilor Unite.

„Canada m-a primit pe mine și familia mea cu oportunitatea unei noi vieți. M-a ajutat să-mi împlinesc visurile.

Este o onoare să joc pentru Canada și vrea să dau ceva înapoi, așa că am decis să donez toți banii pe care îi voi câștiga la Cupa Mondială din Qatar” - Alphonso Davies.

Canada va debuta pe 23 noiembrie la Cupa Mondială împotriva Belgiei, fiind în grupa F și alături de Croația și Maroc, conform Reuters.

Canada welcomed me and my family & gave us the opportunity for a better life. it enabled me to live my dreams. It’s a great honour to play for Canada and I want to give back, so I’ve decided that I will donate this years World Cup earnings to charity.