Mijlocaşul spaniol Cesc Fabregas, fost jucător la Arsenal, FC Barcelona sau Chelsea, va evolua sezonul viitor pentru Como, echipă din Serie B.

În vârstă de 35 de ani, Fabregas a semnat un contract pe două sezoane.

Como a încheiat pe locul 13 sezonul trecut din Serie B.

De-a lungul carierei, Fabregas a mai jucat la Arsenal, FC Barcelona sau Chelsea, iar în această vară și-a încheiat contractul cu Monaco.

Fabregas este câștigător al Cupei Mondiale cu Spania în 2012, dublu campion european în 2012 și 2008, cât și campion în Spania cu Barcelona, în Premier League cu Chelsea și câștigător al Europa League cu aceeași echipă engleză în 2019.

Here’s Cesc Fabregas in Italy set to join Como on free move. Fabregas will be unveiled as new Como player today, while he signs contract until June 2024. \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 #transfers



Fabregas will play in Italian second division this season. @cesc4official pic.twitter.com/5PS1853Ljo