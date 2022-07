FOTBAL Sâmbătă, 30 Iulie 2022, 13:08

​Dinamo București a câştigat ultimul meci amical programat înaintea debutului in Liga 2, scor 2-0, împotriva formației CS Tunari. Partida a avut loc în această dimineaţă în cantonamentul de la Săftica.

Ovidiu Burca, antrenor Dinamo Foto: Facebook/ Dinamo Bucuresti

Golurile echipei antrenate de Ovidiu Burcă au fost marcate de Gabriel Moura ('49) şi Alexandru Pop ('77).

Au jucat pentru Dinamo: Oncescu (73 Fara) - Moura (62 G. Creţu), Giafer, Dudea, Amzar (62 A. Şerban) - Buleică (46 D. Tone), N. Roşu (73 Cr. Ionescu) - Bordusanu (46 Bobea), Bani (62 I. Roşu), V. Lazar (73 Florescu) - Buhaescu (46 Al. Pop).

Dinamo Bucureşti va juca in prima etapa a noului sezon competiţional in Liga 2 împotriva echipei Progresul Spartac, in deplasare (joi, 4 august, ora 18:00, la Buftea).

