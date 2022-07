FOTBAL Miercuri, 27 Iulie 2022, 11:34

Vlad Lupu • HotNews.ro

FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a anunțat că atacantul Florin Tănase a fost vândut la echipa chineză Shanghai Port.

Florin Tanase Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Florin Tănase, vândut pentru trei milioane de euro la chinezii de la Shanghai Port

Gigi Becali a precizat că Florin Tănase va pleca astăzi în China şi nu va juca joi, cu echipa Saburtalo, în Conference League.

Florin Tănase va avea salariu un milion de euro.

„Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariu. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la Betano, plus 3 milioane de euro de la Tănase.

Nu se mai vorbeşte de retragerea mea acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine" - Gigi Becali pentru Pro Arena.

În vârstă de 27 de ani, Tănase juca la FCSB din 2017.

Nicolae Dică, noul antrenor al celor de la FCSB

Nicolae Dică este în mod oficial noul antrenor al celor de la FCSB.

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor a bătut palma cu Gigi Becali după plecarea lui Toni Petrea de la echipă.

FCSB a pierdut derbiul cu Rapid de duminică seara (2-0) din SuperLiga (fosta Liga 1), cât și partida din turul doi preliminar al Conference League contra lui Saburtalo. Echipa bucureșteană a mai bifat un egal în prima etapă din Superligă contra lui U Cluj (1-1).

În vârstă de 42 de ani, Dică a mai fost pe banca tehnică a formației bucureștene în două rânduri: secund al lui Mirel Rădoi (2014-2015) și principal (2016-2017).

În următorul meci, FCSB o va întâlni joi, de la ora 20:30, pe Saburtalo Tbilisi în manșa retur contând pentru turul doi preliminar din Conference League. Gruparea din Georgia s-a impus cu 1-0 pe propriul teren.​