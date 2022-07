Luis Suarez a plecat de la Atletico Madrid la finalul sezonului trecut, iar a anunțat marți că a semnat un precontract cu echipa la care s-a lansat în fotbalul mare.

Atacantul în vârstă de 35 de ani și-a început cariera profesionistă de fotbalist la FC Nacional Montevideo, în Uruguay, pentru ca mai apoi să ajungă la FC Groningen în 2006.

Fotbalistul ajuns la final de carieră a anunțat prin intermediul unui mesaj pe rețelele sociale decizia de a se alătura echipei care l-a ajutat să se lanseze în fotbalul mondial.

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare.

Era imposibil să ratez această oportunitate să joc din nou pentru Nacional și pot anunța că am semnat un precontract cu ei.

Sper ca în câteva zile totul să fie oficial și să încep treaba aici” - Luis Suarez.

Luis Suarez este cel mai bun marcator al naționalei Uruguayului, cu 68 de goluri înscrise din 2007 și până acum.

Atacantul a evoluat în cariera sa la granzi ai Europei precum Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcelona și Atletico Madrid.

