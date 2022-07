Barcelona - Juventus 2-2 Miercuri, 27 Iulie 2022, 08:28

Red. Sport • HotNews.ro

​Barcelona și Juventus au remizat, scor 2-2, într-unul dintre cele mai așteptate meciuri amicale ale săptămânii. Ousmane Dembele a fost de neoprit, internaționalul francez reușind două goluri spectaculoase contra Bătrânei Doamne.

Ousmane Dembele Foto: Laurent Lairys/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Așa precum s-a și bucurat după cele două reușite, Dembele a dat senzația că a adormit cu fentele sale defensiva italienilor.

Ousmane a punctat în minutele 34 și 40, în timp ce pentru Juve a marcat Kean (39, 51). Partida a avut loc pe „Cotton Bowl” din Dallas.

Cum au arătat echipele de start:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba - Nico, Busquets, Kessie - Dembele, Lewandowski, Aubameyang

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - Zakaria, Rovella, Locatelli - Cuadrado, Kean, Di Maria

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Barcelona și Juventus: