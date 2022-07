FOTBAL Marți, 26 Iulie 2022, 08:55

Vlad Lupu • HotNews.ro

Toni Petrea și-a dat demisia de la FCSB după două înfrângeri și o remiză în meciurile oficiale din acest sezon. Nicolae Dică, fost antrenor al echipei, a confirmat că a acceptat oferta din partea roș-albaștrilor și este gata să se apuce de treabă.

Nicolae Dica Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Toni Petrea și-a dat demisia după startul ratat de sezon

După un dezamăgitor 1-1 cu nou promovata U Cluj în prima etapă, FCSB a pierdut derbiul cu Rapid de duminică seara (2-0) din SuperLiga (fosta Liga 1).

În urma acestor rezultate, Toni Petrea și-a prezentat demisia.

Nicolae Dică, noul antrenor de la FCSB

În vârstă de 42 de ani, Dică a mai fost pe banca tehnică a formației bucureștene în două rânduri: secund al lui Mirel Rădoi (2014-2015) și principal (2016-2017).

El susține că a fost de acord în mare parte cu condițiile conducerii echipei din Capitală, contând foarte mult aportul fanilor care l-au dorit la echipă.

„Mă bucur că am primit foarte multe mesaje de la foarte mulți suporteri, de la șeful galeriei, care își doresc să vin. A contat foarte mult.

Am discutat față în față (n.r. cu cei din conducerea FCSB) și am pus niște lucruri la punct, care pentru mine sunt interesante. Sunt ok, e ceea ce îmi doream.

A mai rămas pentru mâine să discutăm niște lucruri. În mare, da, ne-am înțeles. Au fost și lucruri la care nu ne-am înțeles, da, dar mi-a dat foarte multă încredere că voi lăsa să fac lucrurile cum trebuie.

Așa cum am spus când am plecat, îmi doresc să îmi pun lucrurile în practică" - Nicolae Dică la Orange Sport.

În următorul meci, FCSB o va întâlni joi, de la ora 20:30, pe Saburtalo Tbilisi în manșa retur contând pentru turul doi preliminar din Conference League. Gruparea din Georgia s-a impus cu 1-0 pe propriul teren.​