FOTBAL Luni, 25 Iulie 2022, 23:23

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Andrea Gaudenzi, președintele ATP, a anunțat că forul de conducere a circuitului masculin de tenis are intenția de a introduce un turneu „Masters 1000” pe iarbă, competiție care ar urma să aibă loc înaintea Wimbledonului.

ATP Masters 1000 Foto: Massimo Insabato / Zuma Press / Profimedia

Dintre cele 9 evenimente Masters 1000 care există deja, 6 se joacă pe hard și 3 pe zgură.

„Sunt trei săptămâni între Roland Garros și Wimbledon. Iarba este singura suprafață pe care nu se joacă un turneu Masters 1000. Asta înseamnă că între Roma și Mastersul din Canada, din vară, ATP nu are conținut premium pentru fani timp de două luni. Majoritatea jucătorilor încep sezonul de iarbă cu o săptămână sau două înainte de Wimbledon” - Andrea Gaudenzi pentru Germany’s Tennis Magazine, potrivit tennishead.net.

Halle și Queen's, favorite pentru organizarea turneului ATP Masters 1000

Având în vedere faptul că sezonul pe iarbă este unul foarte compact, Gaudenzi consideră că ridicarea unui turneu deja existent la statutul de „Masters 1000” ar fi cea mai plauzibilă variantă.

Prin urmare, cele două turnee „ATP 500” pe iarbă de la Queen's și Halle, care ocupă în prezent același loc în calendar, sunt în mod clar cele mai bune opțiuni.

„Un Masters pe iarbă are sens, mai ales pe piața mare și importantă a Germaniei, care era piața numărul unu de tenis în anii 1990. Germanii iubesc tenisul și istoria lui. La fel se întâmplă și cu piața din Marea Britanie. Regatul Unit are aceleași șanse ca Germania la un Masters de iarbă. Acolo ar fi avantajul că jucătorii sunt deja la Londra înainte de Wimbledon. Dar Londra are deja Wimbledonul. Planul nostru este să aibă loc 10 turnee ATP Masters 1000 în viitor" - Andrea Gaudenzi.

Lista turneelor Masters 1000 din circuitul ATP: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Toronto / Montreal, Cincinnati, Shanghai, Paris (indoor).