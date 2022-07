FOTBAL Vineri, 22 Iulie 2022, 17:14

Silviu Dumitru • HotNews.ro

FC Voluntari a anunţat vineri transferul a patru tineri jucători, printre aceştia aflându-se şi Cătălin Hîldan Jr, nepotul fostului mijlocaş dinamovist Cătălin Hîldan, decedat în anul 2000 pe terenul de joc.

Catalin Hildan Jr Foto: Facebook - FC Voluntari

În vârstă de 19 ani, Cătălin Hîldan Jr. evoluează pe postul de fundaş central şi a fost legitimat până acum la FC Dinamo Bucureşti.

„Pur și simplu n-am mai fost în vederile lor. Asta a fost toată chestia. Nimeni nu m-a chemat. Ce să fac, să rămân?! Plus că mi s-a terminat contractul la 30 iunie și nu mi-a propus nimeni prelungirea. Am semnat cu FC Voluntari pe doi ani. Momentan mă voi antrena cu echipa a doua, dar sper să merg la prima echipă și să debutez în prima ligă.

Nu vreau să comentez foarte mult despre situația de la Dinamo. Chiar nu știu dacă au șanse să promoveze. Depinde doar de jucători când va reuși Dinamo să revină în Liga 1. Eu trebuie în primul rând să-mi văd de drumul meu, înaintea altor lucruri. M-am sfătuit cu familia și tata m-a convins să merg la Voluntari.

Nu mă interesează dacă mai am bani de luat de la Dinamo. Și așa aveam unul dintre cele mai mici contracte de acolo. Eu îmi doresc mai întâi să mă antrenez cu echipa mare și să debutez cu ei în Liga 1. Cred că pot să debutez chiar în acest an. Dacă voi munci mult și voi fi determinat. Dacă o să aibă și ei ochi pentru mine, desigur că m-aș întoarce. Dinamo e clubul unde am crescut și unde am trăit toată viața.

Am trăit pe viu retrogradarea lui Dinamo și sincer a fost foarte dureros. Nu credeam că se poate întâmpla vreodată asta. Sunt mulți vinovați pentru care s-a ajuns în situația asta”, a spus Cătălin Hîldan Jr., conform Fanatik.

FC Voluntari l-a transferat și pe nepotul lui Dumitru Dragomir

Ceilalţi trei care au semnat, vineri, contracte cu FC Voluntari sunt Bogdan Dragomir, Doru Andrei şi Robert Popescu.

Bogdan Dragomir (18 ani) a început fotbalul la Juniorul Bucureşti, iar până acum a activat la FC Rapid pentru care a şi jucat în 2021 în Liga a II-a. Fundaşul dreapta este nepotul lui Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Doru Andrei (19 ani) este component al echipei naţionale U19 a României, cu care a evoluat la Campionatul European U19 din această vară. Mijlocaşul dreapta a fost format la clubul Comprest Gim şia mai jucat la Politehnica Timişoara.

Robert Popescu (19 ani) evoluează pe postul de mijlocaş ofensiv, el fiind în trecut campion naţional cu FCSB la Under 15.