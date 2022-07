După Gabriel Jesus și Raheem Sterling, Manchester City mai renunță la un jucător important. Pep Guardiola a confirmat faptul că ucraineanul Oleksandr Zinchenko a fost transferat de Arsenal.

La începutul lunii iulie, Arsenal a anunțat transferul lui Gabriel Jesus, una dintre vedetele din atacul lui Pep Guardiola la Manchester City.

A urmat plecarea lui Raheem Sterling pe Stamford Bridge, al doilea jucător important care a părăsit trupa lui Pep Guardiola în această vară.

Arsenal este pe cale de a realiza al doilea transfer al verii de la rivala Manchester City. Pep Guardiola a confirmat că Oleksandr Zinchenko se va despărți de campioana din Premier League.

„Transmit în numele clubului gratitudinea pentru eforturile și modul în care s-au comportat în și în afara terenului.

De la Alex (n.r. Oleksandr Zinchenko) ne-am putut lua „la revedere" cum trebuie, din nefericire cu Raheem și Gabriel nu am avut aceeași oportunități pentru că au plecat cât eram în vacanță.

Dar ieri am fost cu toții și i-am spus „la revedere" lui Alex, care se duce la Arsenal” - Pep Guardiola.

Oleksandr Zinchenko a ajuns în 2017 la Manchester City, unde a evoluat în 76 de partide și a oferit șapte pase decisive.

