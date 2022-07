FOTBAL Duminică, 17 Iulie 2022, 08:45

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​CFR Cluj a obținut cu mari emoții prima victorie a sezonului (1-0 vs Rapid București), dar Dan Petrescu este încrezător în forțele echipei sale și a lansat un avertisment celorlalte echipe din SuperLiga (fosta Liga 1).

Dan Petrescu Foto: cfr1907.ro

Dan Petrescu crede că „norocul CFR-ului s-a sucit”

Antrenorul campioanei en-titre a dat vina pe ghinion pentru rezultatele slabe înregistrate în primele meciuri (pierderea Supercupei și eliminarea din preliminariile Champions League) și a vorbit despre noile obiective ale grupării din Gruia.

„Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a întâmplat în ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai întâmplat. Cu armenii, în două meciuri, ei nu au avut niciun șut. Primul șut a fost în al doilea meci în minutul 89 și a fost gol. Apoi, când iei gol în minutul 119...

Acum aproape se terminase meciul și apoi a venit faza penalty-ului. A fost, am văzut și eu, bine că e VAR. Bălgradean a scos o minge fantastică și cred că în momentul ăsta s-a sucit norocul. Vom fi greu de oprit. Să se ferească toți de noi pentru că o să fie greu. Prea mult ghinion am avut și cred că de acum vom fi norocoși.

Eu nu spun niciodată să ne retragem pentru că nu îmi place, dar poate jucătorii nu se simt bine fizic. Sunt ceva probleme fizice. Am stat mult pe drumuri, multe antrenamente. Doar Camora și Deac joacă mai mereu. Și pe Bălgrădean l-am lăsat, e portarul nostru cel mai experimentat.

E o victorie de moral. Jucatorii merită felicitați, dar fără acea dramă din final cred că era mult mai bine. Se va întoarce norocul. La orice șut vom da gol și alții vor da vreo trei bare.

Acum m-am mai liniștit, dar după meciul cu Pyunik nu puteai să vorbești cu mine. Îmi place să câștig mereu. Planul B e foarte clar. Trebuie să ne calificăm în grupele Conference League și să câștigăm campionatul. Dacă ajungem în grupe, nu e rău. Ne doream mai mult, dar trebuie să fim realiști. Va fi greu, dar eu cred că putem să ajungem.

În trei meciuri, am jucat foarte bine și am pierdut. Doar un meci am pierdut, cu Sepsi, în rest au fost două egaluri. Echipa a arătat bine, iar armenii puteau să joace lejer la noi în play-off. Nu e o declarație la mișto sau să îmi umflu adversarii” - Dan Petrescu, la finalul meciului cu Rapid.

Patronul Neluțu Varga, în stare stabilă la spital

Dan Petrescu și președintele Cristi Balaj au vorbit și despre starea de sănătate a patronului Neluțu Varga, după ce clubul a dezminţit, sâmbătă seară, informaţiile din presă conform cărora acesta ar fi în comă indusă după un accident vascular cerebral.

„Mi-e dor de el, cât va sta acolo, trebuie să câștigăm toate meciurile. Nu am putut lua legătura cu el, că nu am voie, dar îi dedicăm toate victoriile de acum încolo. Sper să se facă bine și să revină alături de noi” - Dan Petrescu.

„Îi dedicăm victoria lui Neluţu Varga. Noi toţi am jucat pentru el. E un om care a fost de fiecare dată alături de club. Am povestit astăzi cu el. Este bine, se recuperează, din ce în ce mai bine, comunicăm. Total fals ce a apărut legat de anumite complicaţii pe care le-ar avea” - Cristi Balaj la posturile care transmit Superliga.

CFR Cluj a obţinut, sâmbătă seara, prima victorie a sezonului, învingând cu emoţii, scor 1-0, echipa Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru prima etapă din SuperLiga (fosta Liga 1). Rapid a ratat un penalti în minutele de prelungire, la ultima fază a jocului.