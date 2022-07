Articol webPR Vineri, 15 Iulie 2022, 15:25

Football Museum Bucharest, primul muzeu din România și singurul din Europa de Est dedicat 100% fotbalului, realizat din fonduri private, primește un buget suplimentar de 400.000 de euro pe lângă investiția inițială de 1,2 milioane de euro. Banii în plus vor fi folosiți în achiziționarea de echipamente digitale ultraperformante pentru a oferi fanilor o experiență unică în cadrul muzeului, al camerelor interactive și al bistroului.

FMB - Bistro muzeului, locul în care suporterii vor veni să vadă meciurile echipelor favorite Foto: Football Museum Bucharest

Investiție suplimentată pentru o experiență interactivă la cel mai înalt nivel din România.

Football Museum Bucharest va reprezenta o destinație de referință pe harta turismului românesc. Muzeul va oferi turiștilor o experiență 360°, unde se vor putea bucura de spații expoziționale spectaculoase, retrăind momente din istoria fotbalului cu ajutorul experiențelor interactive digitale și de realitate virtuală. De aceea, mare parte din investiția suplimentată de 400.000 de euro va merge către echipamente digitale ultraperformante, precum și către ecranele speciale și sistemele care vor recrea atmosfera de pe stadion în incinta bistroului. La aceste evenimente vor fi invitate legende ale fotbalului românesc, dar și vedete din fotbalul internațional. Astfel, suporterii vor avea șansa să-și cunoască idolii și să se uite la meciuri alături de ei.

Ce obiecte vei putea vedea la Football Museum Bucharest?

Tricourile purtate de Maradona, Hagi și brazilianul Ronaldo vor face parte din prima colecție de la Football Museum Bucharest!

Football Museum Bucharest va fi un muzeu dedicat nu doar fotbalului românesc, ci și celui internațional. Fanii fotbalului vor putea vedea aici o colecție impresionantă de articole de valoare ale jucătorilor străini care au scris istorie sau ale jucătorilor români faimoși.

Câteva dintre obiectele de valoare care se vor regăsi în muzeu sunt: tricoul purtat de Maradona în sezonul 1983-1984, când juca la Barcelona, tricoul purtat de Hagi la Real Madrid în sezonul 1990-1991 (varianta pe alb), tricoul lui Ronaldo dintr-un meci al naționalei Braziliei, semnat de dublul câștigător al Balonului de Aur, dar și de Ronaldinho și Roberto Carlos.

"La Football Museum Bucharest vom avea tricouri purtate de cei mai mari jucători din istorie. Maradona, Hagi și Ronaldo sunt doar câțiva dintre ei. Suntem entuziasmați de colecțiile care îi vor întâmpina pe vizitatori la lansare, însă vrem să mai păstram și câteva surprize, așa că nu vom divulga toate piesele de top care vor putea fi admirate în sala colecțiilor românești și în cea a colecțiilor internaționale. Mai mult, la intervale regulate de timp, vom schimba conceptul colecțiilor, precum și exponatele, astfel încât fiecare nouă vizită la FMB să fie o experiența diferită de cea anterioară." a declarat Romeo Bănică, Director Executiv Football Museum Bucharest.

Cel mai tare loc de vizionare a meciurilor va fi în cadrul Football Museum Bucharest.

Pe lângă spațiile expoziționale, muzeul deține o cafenea, un bistro și o sală de evenimente private, aflate permanent la dispoziția vizitatorilor, precum și a celor care caută modalități diferite de petrecere a timpului liber în Capitală.

Toate aceste spații vor completa experiența pentru iubitorii fotbalului, iar FMB va deveni locul în care suporterii vor veni să vadă meciurile echipelor favorite.

"Proiectul este rezultatul unei perioade îndelungate de consultare cu specialiști din mai multe zone, chiar și din afara sportului. Am discutat cu antreprenori din HoReCa, consultanți de business și marketing, autorități publice. Una dintre concluzii a fost nevoia de diversificare a ofertei turistice a Bucureștiului. Turiști străini au semnalat lipsa unei oferte consistente din partea Bucureștiului, pe care suntem convinși că proiectul nostru o va completa. Ne dorim să ne aducem contribuția cât mai rapid, dar în același timp suntem perfecționiști și vrem să fie totul la superlativ. Din acest motiv am suplimentat inclusiv bugetul de investiție cu peste 400.000 EURO, urmând a deschide porțile primului muzeu de acest tip din Europa de est în cea de-a doua jumătate a acestui an." a declarat Tiziana Gagiu, Head of Partnerships & Communications Football Museum Bucharest.

Cu toate că lansarea muzeului era estimată pentru vara acestui an, echipa Football Museum Bucharest și-a dorit și propus ca fiecare detaliu să fie pus la punct, iar experiențele să fie unele cu adevărat inedite. Deschiderea oficială este reprogramată pentru luna septembrie. Mai mult, ținând cont de reintrarea în normalitate și măsurile aferente aplicate în ultima perioadă, fondatorii se așteaptă la un trafic de aproximativ 200.000 de vizitatori în primele 12 luni de la deschidere, atât români, cât și străini.

Despre Muzeul Fotbalului București.

Football Museum Bucharest este primul muzeu al fotbalului din România și își propune să ofere publicului autohton și turiștilor străini care aleg să viziteze Bucureștiul o experiență de interacțiune cu istoria fotbalului la cele mai înalte standarde. Amplasat în Centrul Vechi al Capitalei, Football Museum Bucharest se întinde pe 8 niveluri și va găzdui colecții în premieră în România, experiențe interactive, spațiu de evenimente, fanshop, bistro și cafenea. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial al muzeului, www.footballmuseum.ro.

