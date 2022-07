FOTBAL Vineri, 15 Iulie 2022, 13:00

​CFR Cluj a înregistrat una dintre cele mai rușinoase eliminări din cupele europene, campioana României fiind scoasă din preliminariile Ligii Campionilor de Pyunik Erevan (campioana Armeniei) încă din turul întâi. Formația din Gruia, prin vocea președintelui Cristi Balaj, a anunțat ultimele vești în ceea ce-l privește pe antrenorul Dan Petrescu.

Dan Petrescu nu mai are susținere totală din partea patronului Neluțu Varga

După 0-0 în deplasare, 2-2 în Gruia și 3-4 la penaltiuri, CFR a părăsit pe ușa din dos preliminariile Ligii Campionilor încă din runda inaugurală.

La puțin timp după meciul de tristă amintire din Gruia, zvonurile îl dădeau ca și dat afară pe Dan Petrescu.

La câteva zile distanță, președintele Cristi Balaj a vorbit despre ce se va întâmpla la formația campioană a României.

”E greu de digerat (n.r. eliminarea). Suntem supăraţi, trişti. CFR e echipa mai bună, nicio scuză că nu ne-am calificat.

Avem un lot de jucători şi condiţii mult mai bune decât adversara. Suntem vinovaţi cu toţii. În fotbal rezultatele vorbesc.

Am condus de două ori, am avut jocul în mână, ne-au egalat, au venit prelungirile. Nu am crezut că vom fi egalaţi la final. La penalty-uri e loterie.

Dacă nu ne-am calificat, înseamnă că s-au făcut anumite greşeli. S-a demonstrat că nu e suficient să ai jucători, ci e nevoie şi de echipă. E greu de înţeles... Cu mulţi jucători am caştigat şi campionatul.

Am vorbit cu Varga (n.r. Neluțu Varga, patronul echipei). E o mare diferenţă între ce s-a povestit despre Varga în trecut şi cum e în acest moment, când l-am găsit eu. Mi-a plăcut reacţia lui.

Şi-a prezentat dorinţa de a vorbi cu Dan, pentru că Dan are argumente sau explicaţii pentru această nereuşită şi vedem, se decide, dar nu s-au luat decizii la cald.

(n.r. despre Dan Petrescu) Are sustinere, dar nu totală, pentru că asta înseamnă că poate să facă orice vrea. Are susţinerea patronului. Cu Dan Petrescu am vorbit imediat după meci. Suntem o echipă şi la bine, şi la greu.

E frustrant. Nu mai pot să mă mai uit la ultimele minute la meciurile echipelor la care am fost. Clar am greşit undeva. E greu sa povestesc. O fac pentru că nu e corect să vorbim doar la victorii” - Cristian Balaj, la Orange Sport.

Dan Petrescu și clauza de reziliere de 400 de mii de euro

Dan Petrescu este legat de CFR Cluj printr-o clauză de 400 de mii de euro. Dacă va fi demis, atunci tehnicianului îi trebuie plătită această sumă. De asemenea, dacă „Bursucul” ar fi dorit să plece înainte de termen ar fi trebuit să scoată din buzunar aceeași sumă.

De știut:

CFR Cluj va juca în turul doi preliminar al Conference League cu Inter Club d'Escaldes (Andorra).

Pyunik Erevan se va duela în turul doi preliminar al Champions League cu Dudelange (Luxemburg).

