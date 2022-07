La finala Cupei Regionale din Ogun, Nigeria, între Remo Stars şi Ijebu United, loviturile de departajare au ridicat suspiciuni de trucare a confruntării.

În imaginile apărute pe Twitter, unul dintre portari stă nemișcat la o lovitură de departajare executată de adversar.

Mai mult, un alt penalti a fost executat aproape paralel cu poarta. Protagonistul și-a pus mâinile în cap, deși o astfel de execuție a fost clar plănuită de acesta.

Meciul a fost câştigat cu scorul de 3-0 de Ijebu United, în ciuda suspiciunilor de trucare a partidei.

This reportedly happened during Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United



Match fixing or Not? \uD83D\uDC40@Gidi_Traffic pic.twitter.com/LyAS50P9vF