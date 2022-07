După transferurile lui Franck Kessie și Andreas Christensen, Barcelona mai aduce un jucător important care să întărească lotul lui Xavi pentru sezonul următor.

Franck Kessie (venit liber de contract de la AC Milan) și Andreas Christensen (fără înțelegere după despărțirea de Chelsea) s-au alăturat Barcelonei în această vară, dar conducerea clubului a mai reușit să parafeze o înțelegere.

Conform lui Fabrizio Romano, Raphinha s-a înțeles cu Barcelona pentru transferul pe Camp Nou.

Leeds, club din Premier League, va primi 67 de milioane de euro (incluzând bonusuri) pentru transferul lui Raphinha la Bacelona.

Potrivit aceleiași surse, fotbalistul brazilian va semna un contract până în 2027 cu trupa lui Xavi.

Raphinha a marcat 17 goluri în 65 de partide în Premier League, oferind și 12 pase decisive.

Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. \uD83D\uDEA8\uD83D\uDD35\uD83D\uDD34 #FCB



Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e