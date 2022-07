Chelsea şi Manchester City au ajuns la un acord pentru transferul lui Raheem Sterling pe Stamford Bridge. Este al doilea jucător important care părăsește trupa lui Pep Guardiola în această vară.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Manchester City a acceptat oferta lui Chelsea de 45 de milioane de lire sterline plus 10 milioane de lire sterline reprezentând bonusuri pentru transferul lui Raheem Sterling.

Sterling urmează să ajungă pe Stamford Bridge pentru următorii cinci ani, cu o opţiune de prelungire pe încă unul.

Englezul va face vizita medicală în perioada imediat următoare, urmând ca transferul să fie oficializat.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani mai avea un an de contract cu City.

City l-a transferat pe Sterling de la Liverpool cu 49 de milioane de lire sterline în 2015. El a marcat 131 de goluri în 339 de jocuri.

În cazul în care înţelegerea va fi finalizată, Sterling va deveni primul transfer important al lui Chelsea de când a fost preluată de un consorţiu condus de Todd Boehly în această vară.

La începutul lunii iulie, Arsenal a anunțat transferul lui Gabriel Jesus, una dintre vedetele din atacul lui Pep Guardiola la Manchester City.

