FOTBAL Duminică, 10 Iulie 2022, 08:51

Vlad Lupu • HotNews.ro

CFR Cluj a pierdut Supercupa României, sâmbătă seară, fiind învinsă de Sepsi Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1. După partidă, Dan Petrescu s-a declarat nemulțumit de rezultatul înregistrat de elevii săi și a încercat să explice motivul pentru care a absentat de la festivitatea de premiere.

Dan Petrescu Foto: cfr1907.ro

CFR a deschis scorul după doar 70 de secunde prin Păun, dar Matei ('45+3) și Rondon ('85) au înscris golurile prin care covăsnenii au obținut al doilea trofeu din istoria clubului.

În minutul 90+1, Roger (CFR) a fost eliminat.

Dan Petrescu susține că CFR Cluj „s-a bătut singură” contra lui Sepsi în Supercupa României

Antrenorul campioanei României consideră că echipa sa a dominat partida, lucru irelevant în condițiile în care adversarul a înscris mai multe goluri.

„Practic ne-am bătut singuri. Am pierdut pe două greşeli. Am deschis scorul, am dominat prima repriză, nici în a doua repriză nu au fost ocazii mari în contul adversarilor.

Aveam 10 cornere şi la al unsprezecelea jucătorii mei au făcut o schemă pe care nu am văzut-o la antrenamente.

Au pasat mai mult şi a venit golul lor. Asta e! Am spus că finalele nu le joci, ci le câştigi, iar astăzi au câştigat cei de la Sepsi.

Felicitări lui Cristiano Bergodi, felicitări jucătorilor!

Am fost în vestiar, la toaletă, apoi am vorbit la telefon şi când am venit pe teren, aici erau deja cei de la Sepsi la premiere.

Îmi pare rău, sper că mi-au luat şi mie băieţii medalia şi că nu am pierdut-o. Nu a fost cu intenţie” - Dan Petrescu.

De știut:

Acesta a fost primul meci din România care a beneficiat de tehnologia VAR.