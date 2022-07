FOTBAL Marți, 05 Iulie 2022, 22:31

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Rapid Bucureşti a fost surclasată de Slavia Praga, scor 7-1 (1-0), în ultimul meci amical disputat de echipa lui Adrian Mutu în Austria, marți, la Oepping.

Rapid Bucuresti Foto: Facebook - FC Rapid 1923

Unicul gol al echipei lui Adrian Mutu a fost marcat de Vojtus ('70).

Slavia a punctat prin Ewerton ('2, '51, '53), Usor ('55), Jurecka ('67), Valenta ('80) şi Olayinka ('84).

Echipa trimisă în teren de Adrian Mutu: Moldovan - Belu, Dr. Grigore, P. Iacob, Junior Morais - Crepulja, Al. Albu - A. Ciobanu, Pănoiu, R. Ilie - Vojtus.

Rezultatele înregistrate de Rapid București în stagiul din Austria: 2-3 vs St. Polten, 2-1 vs KS Cracovia, 0-2 vs LASK Linz şi 1-7 vs Slavia Praga.