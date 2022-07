Arsenal a anunțat oficial transferul lui Gabriel Jesus, una dintre vedetele din atacul lui Pep Guardiola la Manchester City.

Deși City și Arsenal ajunseseră la o înțelegere pentru transferul jucătorului încă de acum aproape două săptămâni, mutarea a fost oficializată luni.

În vârstă de 25 de ani, Jesus a plecat de la Manchester City după peste cinci ani alături de „cetățeni”.

Arsenal nu a anunțat pe câte sezoane a fost semnat contractul cu Gabriel Jesus, dar suma de transfer a fost dezvăluită: 45 de milioane de lire sterline.

Jesus a marcat 95 de goluri în 236 de meciuri pentru Manchester City, trecându-și în palmares patru titluri în Premier League.

Șefii lui Manchester City i-au permis lui Gabriel Jesus să se transfere după aducerea lui Erling Haaland.

Brazilianul a prins din ce în ce mai puține minute în ultimul sezon în echipa lui Pep Guardiola.

