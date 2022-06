AS Roma trebuia să fie oaspetele Barcelonei pe Camp Nou în data de 6 august 2022 la o partidă amicală din cadrul Trofeului Joan Gamper. Italienii au rupt contractul dintre cele două părți, astfel că echipa catalană vrea să dea în judecată clubul din Roma.

Echipa lui Jose Mourinho a anunțat că nu va mai veni pe Camp Nou pentru partida amicală contra Barcelonei.

Catalanii au confirmat luni seara informația și au adăugat că vor să dea în judecată clubul din Roma pentru daunele produse.

„FC Barcelona anunță că AS Roma a rupt unilateral și fără motiv contractul pe care cele două părți l-au semnat pentru meciul din Joan Gamper Trophy care trebuia să se dispute pe 6 august pe Camp Nou.

Clubul lucrează acum la găsirea unui nou adversar pentru ediția din acest an.

Departamentul legal al clubului studiază posibilele acțiuni legale împotriva clubului italian pentru pagubele produse clubului FC Barcelona și fanilor săi pentru această decizie neașteptată și nejustificată" - FC Barcelona.

Clubul din Catalonia caută la momentul actual un înlocuitor pentru AS Roma.​

