Nicolae Stanciu a reușit un nou gol și o altă pasă decisivă pentru Wuhan Three Towns în victoria de duminică, scor 5-0, contra lui Hebei FC din etapa a șasea a campionatului chinez de fotbal.

Nicolae Stanciu, in tricoul celor de la Wuhan Three Towns Foto: Instagram - Wuhan Three Towns

Nicolae Stanciu a pasat decisiv la golul de 2-0 semnat de Ademilson în minutul 24.

În minutul 35, românul și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu un șut de la marginea careului.

Stanciu a ajuns la trei goluri și patru pase decisive în primele sale șase etape la Wuhan Three Towns.

Echipa fotbalistului român în vârstă de 29 de ani este pe primul loc în campionat, cu 16 puncte acumulate după primele șase meciuri disputate.

Nicolae Stanciu a ajuns la Wuhan Three Towns în luna februarie a acestui an. Slavia Praga a primit 4 milioane de euro în schimbul mijlocașului.

