Liga 1 Joi, 23 Iunie 2022, 19:56

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Marius Croitoru, tehnician care în ultimii trei ani a pregătit formaţia FC Botoşani, a fost numit joi în funcția de antrenor al echipei U Craiova 1948.

Marius Croitoru Foto: lpf.ro

„Fotbal Club Universitatea 1948 şi antrenorul Marius Croitoru au ajuns la un acord pe o perioada contractuală de 2 ani de zile. Multă baftă, Marius”, se menţionează pe pagina oficială de Facebook a clubului oltean.

În vârstă de 41 de ani, Croitoru îl înlocuieşte în funcţie pe antrenorul italian Nicolo Napoli, cel care a renunţat la funcţie la finalul sezonului recent încheiat nefiind de acord cu condiţiile impuse de conducerea clubului pentru prelungirea contractului.

Ce a spus Marius Croitoru după ce a devenit antrenorul echipei U Craiova 1948

„Sunt cu gânduri bune, cu gânduri de play-off, acum rămâne să reușim. Obiectivul este clar, acela de a merge în play-off. Nu este ceva imposibil. Eu zic că avem lot și avem toate premizele de a merge în primele șase. Vor mai veni și jucători. Negocierile au fost cum sunt negocierile, unul mai pune, unul mai lasă, unul mai vrea ceva, altul vrea altceva.

Sunt negocieri și de asta au durat atât de mult. Important este că am ajuns. S-a pierdut puțin timp, dar încercăm să recuperăm cât putem. Dacă sunt la Craiova, înseamnă că nu am negociat și cu alte echipe. Azi avem antrenament, mâine antrenament, după care plecăm în Austria, unde vom avea două săptămâni de pregătire, plus un amical. Apoi ne întoarcem la meciurile din România.

Deocamdată nu am avut niciun contact cu jucătorii și cu galeria, dar cred că lumea știe ce am făcut de când sunt antrenor și nu cred că aș avea de ce să nu fiu primit bine. Am reușit lucruri bune la o FC Botoșani și e normal să reușesc și aici. Nu m-a surprins interesul Craiovei. Craiova este o echipă bună și este normal să își dorească un antrenor bun” - Marius Croitoru, potrivit DigiSport.

Pentru Marius Croitoru, FCU Craiova 1948 este a doua echipă din cariera sa de antrenor. El a condus-o pe FC Botoşani din iunie 2019 până în această vară când nu a ajuns la un acord cu finanţatorul Valeriu Iftime pentru prelungirea contractului său, scrie Agerpres.