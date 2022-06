FC Barcelona va evolua începând din sezonul 2023/2024 pe alt stadion decât arhicunoscutul Camp Nou, care va intra în renovări.

Barcelona va juca pe Stadionul Olimpic Lluís Companys în sezonul 2023-2024, conform unui acord încheiat cu municipalitatea din Catalonia.

În cadrul unui eveniment ce a avut loc marți, președintele Joan Laporta și viceprimarul Barcelonei au detaliat înțelegerea prin care clubul catalan va evolua între august 2023 și mai 2024 pe Stadionul Olimpic Lluís Companys.

Arena are aproximativ 55.000 de locuri și va fi folosită de FC Barcelona pentru meciuri, antrenamente și acțiunile echipei feminine a clubului.

Stadionul este cunoscut pentru că a fost gazdă a Jocurilor Olimpice din 1992.

Joan Laporta, președintele Barcelonei, susține că mutarea echipei de pe Camp Nou va costa între 10 și 15 milioane de euro.

