Luni, 20 Iunie 2022

FC Barcelona insistă pentru Robert Lewandowski, dar Bayern Munchen ține la preț atunci când vine vorba despre atacantul în vârstă de 33 de ani.

Robert Lewandowski Foto: Neil Hanna / Zuma Press / Profimedia Images

Barcelona, ofertă de 50 de milioane de euro pentru Robert Lewandowski

Conform jurnaliștilor de la As.com, catalanii au pregătit o nouă ofertă pentru a-și asigura serviciile atacantului polonez. Astfel, oficialii Barcelonei vor să achite 50 de milioane de euro celor de la Bayern Munchen.

Gruparea de pe Camp Nou a mai făcut două oferte, ambele refuzate de bavarezi (prima de 32 de milioane de euro, iar a doua de 40 de milioane).

În august, Lewa va împlini 34 de ani, dar rămâne unul dintre cei mai importanți marcatori din Europa.

Contractul lui Lewandowski cu Bayern expiră în iunie 2023. În acest sezon, atacantul a punctat de 50 de ori în 46 de partide pentru campioana Germaniei.

Bayern are deja înlocuitor pentru Robert: l-a transferat de la Liverpool pe Sadio Mane: 32 de milioane de euro, plus alte 9 milioane de euro sub formă de diverse bonusuri.

Lewandowski a sosit la Bayern Munchen de la Borussia Dortmund în sezonul 2014-2015. A marcat în total 344 de goluri și a oferit 72 de pase decisive în cele 374 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul formației din Bundesliga.