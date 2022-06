Sadio Mane va fi jucătorul celor de la Bayern Munchen, informația fiind prezentată de jurnalistul Fabrizio Romano. În schimbul internaționalului senegalez, campioana Germaniei va vira în conturile „cormoranilor” suma de 32 de milioane de euro.

Conform sursei citate, Mane va semna un contract valabil până în 2025, iar Liverpool mai poate primi bonusuri în valoare totală de aproximativ 8 milioane de euro.

Liverpool, care a refuzat oferta inițială a bavarezilor, a așteptat să ajungă la un acord cu Darwin Nunez pentru a fi de acord cu plecarea senegalezului în vârstă de 30 de ani.

Potrivit transfermarkt, cota de piață a lui Sadio Mane este de 70 de milioane de euro (acesta intra în ultimul an de contract cu gruparea de pe Anfield).

De-a lungul carierei, Mane a mai evoluat pentru Metz, Red Bull Salzburg și Southampton.

Bayern will pay €32m guaranteed fee for Sadio Mané. Contract already set to be signed, valid until June 2025. Liverpool wanted to sign Nunez in order to approve Sadio’s departure. \uD83D\uDEA8\uD83E\uDD1D #LFC



Liverpool will also receive add-ons, for a maximum of potential €40m total fee package. pic.twitter.com/9uqzXJ3s17