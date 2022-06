FOTBAL Joi, 16 Iunie 2022, 22:58

Silviu Dumitru • HotNews.ro

A plecat de la FC Voluntari alegând să nu își prelungească înțelegerea, iar acum și-a găsit o nouă echipă: Gabriel Tamas a semnat joi cu Petrolul Ploieşti, formație care a promovat în Liga 1.

Gabriel Tamas a semnat cu Petrolul Ploiesti Foto: Facebook - Petrolul Ploiesti

„Mi s-a părut foarte interesant proiectul de la Ploiești. Am fost la Astra, am cunoscut niște oameni în Ploiești cărora le place foarte mult fotbalul. Am zis că mie-mi place să fac oamenii fericiți. La Voluntari și Astra i-am făcut. Sper să mai semnăm doi-trei jucători și să facem și Ploieștiul fericit.

Mai ales că au niște fani extraordinari și m-am gândit că la sfârșitul carierei să joci cu 10-20.000 de fani la fiecare meci e ceva extraordinar. Nu pot să vă spun ce am în cap, să începem campionatul și după vă spun la ce mă gândesc (n.r. legat de obiectiv).

(...) Credeți că am venit degeaba aici? Vă dați seama că am venit cu un scop și cu un gând. Mă gândesc la ceva mare, vă spun eu mai încolo. Chiar anul trecut am vrut să vin aici. Nu s-a concretizat, dar am avut discuții cu dânșii să vin aici” - Gabriel Tamaș, citat de DigiSport.

Ajuns la vârsta de 38 de ani, Tamaş are în spate o carieră impresionantă, cu prezenţe în câteva dintre marile campionate ale Europei, precum cele ale Spaniei, Angliei, Franţei, Turciei, Rusiei sau Israelului.

În străinătate, Tamaş a jucat pentru Spartak Moscova, Galatasary Istanbul, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Bromwich Albion, Doncaster, Watford, Cardiff City şi Hapoel Haifa, iar în ţară pentru Dinamo Bucureşti, CFR Cluj, Steaua Bucureşti, Astra Giurgiu, Universitatea Cluj şi FC Voluntari, având în palmares un titlu de campion şi trei Cupe ale României, precum şi Cupa şi Supercupa Israelului.