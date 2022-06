Real Madrid și-a asigurat serviciile lui Aurelien Tchouameni de la AS Monaco începând din stagiunea următoare. Este al doilea transfer important pentru sezonul 2022/2023 reușit de madrileni.

După ce l-au adus pe Antonio Rudiger din postura de jucător liber de contract, madrilenii s-au înțeles și cu Aurelien Tchouameni, starul lui AS Monaco.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Aurelien Tchouameni va ajunge pe Santiago Bernabeu pentru 100 de milioane de euro (incluzând bonusuri).

Mijlocașul francez a acceptat oferta madrilenilor și va semna până în 2027 cu aceștia.

Tchouameni a fost dorit și de PSG, Liverpool sau Chelsea, dar a ales până la urmă echipa lui Carlo Ancelotti, campioana Europei.

Cu o nouă mutare rezolvată pe bani mulți, AS Monaco a ajuns la 600 de milioane de euro realizați din transferuri (din 2015 și până în prezent).

