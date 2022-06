FOTBAL Miercuri, 08 Iunie 2022, 09:27

Mateo Susic, internaţional bosniac al lui CFR Cluj, susține că naționala țării sale, pentru care a jucat marți seara, a învins România practicând stilul de joc al lui Dan Petrescu.

Reprezentativa României a suferit o nouă înfrângere, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 0-1, în fața Bosniei, într-un meci din Grupa a 3-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor.

Anterior, România a cedat în fața Muntenegrului (scor 0-2) în primul meci din Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor.

Bosnia a câștigat contra României în stilul Dan Petrescu

Mateo Susic consideră că Bosnia a învins România practicând un joc caracteristic lui Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj.

Astfel, deși adversarul a avut mai multe ocazii, Bosnia a marcat și a reușit să obțină cele trei puncte acasă.

„A fost ca la antrenament, cu prietenii de la CFR şi jucători care joacă în România. Când câştigi, normal, meriţi. Am meritat. Au fost multe ocazii pentru România. Am jucat stilul Dan Petrescu şi am câştigat cu 1-0” - Mateo Susic.

Clasament Grupa 3, Divizia B

1. Finlanda (3-1 golaveraj) 4 puncte

2. Bosnia-Herțegovina (2-1) 4

3. Muntenegru (2-2) 3

4. România (0-3) 0.

Cum arată programul României în Liga Națiunilor și cine transmite meciurile

11 iunie 2022

România - Finlanda (21:45, Live pe Antena 1)

14 iunie 2022

România - Muntenegru (21:45, Live pe Primasport)

23 septembrie 2022

Finlanda - România (21:45)

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45).

*Meciurile vor fi LiveText pe Hotnews.ro.​