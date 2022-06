Liga Națiunilor Luni, 06 Iunie 2022, 22:15

Silviu Dumitru • HotNews.ro

România a înregistrat două înfrângeri și o remiză cu Edi Iordănescu pe bancă, dar selecționerul este convins că poate schimba fața naționalei de fotbal. Înaintea partidei cu Bosnia-Herțegovina (Liga Națiunilor), antrenorul a afirmat că este muncitor şi dedicat, dar nu şi un magician.

Edi Iordanescu Foto: Captura YouTube

Al doilea meci din Liga Națiunilor al tricolorilor va avea loc marţi, la Zenica, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă în format LiveTEXT pe HotNews.ro.

Edi Iordănescu nu este un magician - Timpul petrecut cu tricolorii, prea scurt pentru a schimba fața naționalei

„Eu în acest moment am undeva la 15 zile de lucru cu echipa. Pot să vă asigur că sunt un antrenor extrem de dedicat, implicat, muncitor şi consecvent, dar nu sunt un magician. Nu pot să repar lucruri sau nerealizări care s-au întâmplat în ani de zile şi să întorc situaţia în câteva zile.

Vă asigur că ştiu şi munca lui Contra şi a lui Rădoi dinaintea mea. Şi au făcut o muncă foarte bună. Cu toate astea, am spus că nu am preluat lucruri funcţionale, pentru că se pare că acele lucruri foarte bune nu au fost suficiente ca să ne aducă o calificare. Şi atunci când nu îţi îndeplineşti obiectivele nu te poţi numi funcţional. Aşa voi spune şi în momentul în care eu voi pleca dacă va fi un insucces şi nu ne vom califica.

Dar am simţit, şi asta m-a supărat mai mult decât orice s-a întâmplat în partida cu Muntenegru, că echipa este extrem, extrem de apăsată mental şi emoţional, chiar şi până la teama de a nu greşi şi de a nu fi din nou criticat şi arătat cu degetul.

Eu înţeleg şi supărarea opiniei publice, s-au strâns nemulţumiri, sunt tensiuni, dar dacă nu ne corectăm gândirea atunci cu siguranţă vor veni şi alte momente triste. Repet, din păcate grupul este extrem de afectat emoţional şi mental. S-au strâns foarte multe nerealizări, campanii ratate, eşecuri şi frustrări, sunt lucruri adunate în timp şi care apasă mult mai tare decât înţelege lumea din exterior. Şi eu le resimt pe toate. Mă aşteptam, dar nu credeam că va fi atât de profund.

E important să îi redresăm pe jucători din punct de vedere mental, să le dăm încredere. Eu le arăt calea, trebuie să aibă încredere în ei pentru că au valoare şi potenţial. E foarte important să ne scuturăm de trecutul care nu este deloc reuşit şi să avem exprimarea corectă în teren. Doar aşa vom avea o şansă” - Edi Iordănescu, într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Preferă să facă teste în Liga Națiunilor, nu în preliminariile pentru EURO

În ciuda înfrângerii cu Muntenegru (0-2), din primul meci al noii ediţii a Ligii Naţiunilor, Iordănescu susţine că încrederea în jucători este intactă.

„Nu am spus că am văzut frică la jucători, am spus că am avut teamă de rezultat şi că nu ne-am asumat responsabilităţi. Mie nu-mi place cuvântul frică. Încrederea mea în jucători e intactă, nu mă schimb în funcţie de o emoţie de moment sau de un rezultat. Şi am încredere că împreună, cu unitate, forţă şi spirit, putem să obţinem rezultate infinit mai bune.

Dar e adevărat că trebuie să strângem rândurile şi ne luptăm cu piedicile. Am pierdut primul meci şi acest lucru atrage mult negativism. Dar eu prefer să văd acum toate problemele noastre şi să am o şansă să le corectez, decât să se întâmple în timpul calificărilor pentru Campionatul European. Pentru că la European ne vor duce punctele din preliminarii, nu din Liga Naţiunilor” - Edi Iordănescu.

Trebuie să îți înțelegi boala pentru a-ți administra tratamentul

Edward Iordănescu susţine că este pregătit să muncească şi să gestioneze presiunea pe care o resimt jucătorii primei reprezentative.

„Eu am ştiut unde vin, am fost pregătit pentru o muncă nu grea, ci foarte grea. Asta m-a pus în gardă. Iar încrederea mea este intactă în jucători şi în potenţialul lor. Lucrurile sunt foarte clare pentru mine, am venit aici, mi-am asumat, ştiu ce am de făcut. În acelaşi timp, ştiu că e greu, dar cred cu tărie că putem îndrepta lucrurile şi să le facem mai bune.

Responsabilitatea mi-o asum alături de echipă, de băieţi în primul rând. Pentru că îmi e foarte uşor să ies să spun că e doar responsabilitatea mea şi că îmi asum. Dar dacă vrem să producem progres trebuie să înţelegem momentul, să ne înţelegem defectele şi să ni le acceptăm. Să vedem unde greşim şi să facem un plan pentru a corecta lucrurile. Pentru că asta nu putem face bătând din palme. E exact ca atunci când eşti bolnav şi trebuie să îţi înţelegi boala pentru a-ţi administra tratamentul.

E de muncă, sunt pregătit pentru asta. Grupul are suflet, adică simte, trăieşte, chiar dacă e afectat emoţional... şi vă garantez că nu e vorba despre atitudine. Nu e vorba despre un grup care intră în teren detaşat, neinteresat... nu, e cu totul altceva. Poate asta pare, dar nu e asta. E un grup afectat emoţional, care nu mai răspunde atât de bine cum ar trebui la tensiune şi la meciurile cu miză.

Am constatat că presiunea nu ne face bine. Deocamdată nu avem puterea să o gestionăm, să o acceptăm şi ce să facem cu ea. Şi asta tocmai din cauza trecutului. Iar grupul nu răspunde bine la comparaţii cu alte generaţii. Cu toate astea am văzut o generaţie care promite, avem jucători care îşi doresc calificări. Emoţia şi dorinţa există, dar trebuie să găsim calea” - Edi Iordănescu.

Schimbări în primul 11 pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina

Antrenorul a anunţat schimbări în primul unsprezece pentru partida cu Bosnia-Herţegovina de marţi seara.

„Am văzut meciurile precedente şi în opinia mea Bosnia-Herţegovina este o echipă cu mult potenţial. Are în lot jucători cu nume, cu mulţi ani la cluburi puternice din Europa. Când ai jucători care evoluează la Milan, Inter sau în trecut la Roma, Juventus şi Marseille spune multe.

Cred că meciul va fi deschis oricărui rezultat. Am încredere că putem transforma un moment negativ într-unul pozitiv, dar sunt convins că vom avea parte de o opoziţie puternică din partea Bosniei.

Cu siguranţă vor fi schimbări în primul nostru unsprezece. Vrem să aducem prospeţime în echipă şi jucători care mental nu au fost mai puţin afectaţi de ultimul rezultat. Vrem să vedem toţi jucătorii şi chiar dacă vom avea parte tot de un rezultat negativ cunoaştem direcţia în care trebuie să mergem şi că trebuie să muncim foarte mult. Aşa că nu avem un plan B.

Am făcut o analiză şi am o părere, dar nu ar fi profesionist să fac comparaţii între Muntenegru şi Bosnia. Dar pot să spun că Bosnia e foarte arţăgoasă, combativă, o echipă care dă totul şi care încearcă şi un fotbal pozitiv, de construcţie. Mie mi-a plăcut, chiar dacă nu toate rezultatele lor au fost cele mai bune” - Edi Iordănescu.

Are nevoie de Vlad Chiricheș și Alexandru Maxim

În ceea ce îl priveşte pe Vlad Chiricheş, care a greşit la cele două goluri ale Muntenegrului, Iordănescu a explicat că e un jucător de care nu se poate lipsi.

„Pentru mine Vlad Chiricheş nu este doar căpitanul echipei, el este şi unul dintre liderii naţionalei. E unul dintre puţinii noştri jucători, nu sunt foarte mulţi în acest moment, care au jucat în ultimii ani constant la un nivel foarte bun. El joacă titular la echipa de club în Serie A, cu rezultate foarte bune. E un jucător de care noi nu ne putem lipsi.

Am văzut că s-a speculat despre anumite discuţii de retragere în ceea ce îl priveşte pe el şi Maxim, dar pentru mine nu există subiectul ăsta. Ei sunt aici, am nevoie de ei să se implice. Sunt jucători cu personalitate, inteligenţi, care pot influenţa grupul. Iar grupul şi eu avem nevoie de ei” - Edi Iordănescu.

De ce nu a jucat Octavian Popescu în meciul cu Muntenegru

Criticat de Gigi Becali pentru că nu l-a folosit pe Octavian Popescu (FCSB) în meciul cu Muntenegru, selecţionerul a afirmat că nu individualitățile aduc calificările.

„Fiecare poate spune ce doreşte. Dar echipa naţională poate să răzbată doar prin puterea grupului. Un grup solid, puternic mental, în care toată lumea să tragă în aceeaşi direcţie. Dacă vorbim de individualităţi şi de zeci de milioane de euro, cum am mai vorbit, atunci în viitor o să mai vedem multe turnee finale la televizor” - Edi Iordănescu.

Naţionala de fotbal a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, fiind învinsă de reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, în Grupa a 3-a a Ligii B, în primul meci oficial din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu.