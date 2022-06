Clubul de fotbal Plymouth Argyle din liga a treia engleză a anunțat că site-ul oficial că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, persoane necunoscute au intrat într-o magazie de lângă stadionul echipei, furând un tractor cu care au distrus terenul aflat în refacere.

Plymouth Argyle FC, care evoluează în League 1 (al treilea eşalon din Anglia), susține că pagubele cauzate de tractor sunt însemnate pentru că cei care se ocupă de refacerea gazonului vor trebui să regermineze suprafaţa de joc.

Mai mulți indivizi au trecut de gardul care împrejmuieşte arena, au intrat într-o magazie şi au găsit acolo un tractor.

Ei au reuşit cu unelte să pornească motorul tractorului, după care s-au plimbat cu tractorul pe terenul „aflat într-o fază crucială de refacere înaintea sezonului 22/23”.

Clubul englez a anunțat că va spori măsurile de securitate pe stadion.

⚠️ Break In and Pitch Damage @homeparkstadium



The club has today reported criminal damage at Home Park following a break-in at the stadium on the night of Saturday, 4 June.



Please read full details below, and help if you have any information \uD83D\uDC47https://t.co/hxKMZBASvg #pafc