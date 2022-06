FOTBAL Duminică, 05 Iunie 2022, 23:59

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Cristiano Ronaldo și Erling Haaland au marcat câte două goluri pentru Portugalia (4-0 vs Elveția), respectiv Norvegia (2-1 vs Suedia), în meciurile disputate în grupele Ligii Națiunilor. Tot duminică, Spania a smuls in extremis remiza cu Cehia, scor 2-2.

Liga Natiunilor Foto: Uefa.com

​Liga Națiunilor, rezultate consemnate duminică, 5 iunie 2022

Liga A

Grupa 2

Cehia vs Spania 2-2

Au marcat: Pesek '4, Kuchta '66 / Gavi '45+3, Martinez '90

Portugalia vs Elveția 4-0

Au marcat: Carvalho '15, Ronaldo '35, '39, Cancelo '68

Liga B

Grupa 4

Serbia vs Slovenia 4-1

Au marcat: Mitrovic '24, Milinkovic-Savic '56, Jovic '85, Radonjic '90+2 / Stojanovic '30

Suedia vs Norvegia 1-2

Au marcat: Elanga '90+2 / Haaland '20 (p), '69

Liga C

Grupa 2

Cipru vs Irlanda de Nord 0-0

Kosovo vs Grecia 0-1

A marcat: Bakasetas '36

Cartonaș roșu: Aliti '72, Muric '90+1 (Kosovo)

Grupa 4

Bulgaria vs Georgia 2-5

Au marcat: Iliev '50, Stefanov '83 / Davitashvili '4, Hristov '31 (a), Zivzivadze '52, Kavarskhelia '58 (p), Vako '70

Gibraltar vs Macedonia de Nord 0-2

Au marcat: Bardhi '21, Nikolov '84

Liga D

Grupa 2

San Marino vs Malta 0-2

Au marcat: Busuttil '59, Guillaumier '75