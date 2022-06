Țara Galilor s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar 2022, după ce a trecut de Ucraina în finala barajului (Calea A), scor 1-0, la Cardiff.

În minutul 34, Gareth Bale a trimis mingea în careu din lovitură liberă, iar Andriy Yarmolenko a deviat în propria poartă.

Ucrainenii au avut mai multe ocazii, dar portarul Wayne Hennessey a avut 9 intervenții și galezii vor fi prezenți la CM după o așteptare de 64 de ani.

În semifinale, Ţara Galilor a trecut cu 2-1 de Austria (24 martie), iar Ucraina s-a impus cu 3-1 în faţa Scoţiei (1 iunie).

La turneul final din Qatar, Țara Galilor va face parte din Grupa B, alături de Anglia, Iran și SUA.

\uD83C\uDFF4\uDB40\uDC67\uDB40\uDC62\uDB40\uDC77\uDB40\uDC6C\uDB40\uDC73\uDB40\uDC7F\uD83D\uDC4F Wales make their #FIFAWorldCup return for the first time since 1958! #WCQ | @Cymru pic.twitter.com/KB1kml4LLK