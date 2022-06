FOTBAL Duminică, 05 Iunie 2022, 14:52

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Dorinel Munteanu l-a criticat dur pe selecționerul Edi Iordănescu, după înfrângerea suferită de tricolori împotriva Muntenegrului, scor 2-0.

Dorinel Munteanu Foto: Facebook - CSM Resita

Dorinel Munteanu consideră că Edi Iordănescu nu știe ce face

Deținătorul recordului de selecții în naționala României (134) a afirmat că selecționerul pare, din interviuri, „pe altă lume”.

„Eu nu am văzut meciul, am fost pe drum aseară. O ruşine, un joc foarte slab, din ce am auzit. Văzând interviurile lui Edi Iordănescu îmi dau seama că e pe altă lume.

După primul meci oficial a început să acuze jucătorii şi să nu-şi asume responsabilitatea. Aşa ar fi normal să facă, să-şi asume greşelile. Am văzut şi din interviurile jucătorilor şi-mi dau seama că nu au înţeles ce trebuie să facă.

Eu în momentul de faţă nu am nicio speranţă. Nici ofensiv, nici defensiv. E incredibil să nu ne ridicăm la nivelul Muntenegrului. Mă gândeam la cel puţin un egal înainte de meci.

Fotbaliştii nu pot să joace singuri. Trebuie să aibă o filosofie exactă Edi şi să convoace doar oameni care se pliază pe ideile lui. Chiricheş e un băiat cinstit şi nu vrea să spună ce se întâmplă sau ce se lucrează. Trebuie să-i faci să înţeleagă pe jucători ce trebuie să joace, nu să fie aşa la întâmplare.

Uitaţi-vă la CFR Cluj, ştii clar ce stil au. Îmi doresc ca rezultatele echipei naţionalei să fie altele. Nu ca Germania, Argentina sau ăştia, dar măcar să fim decenţi” - Dorinel Munteanu, la DigiSport.

Echipa națională de fotbal a României a debutat cu stângul în Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. La primul meci oficial cu Edi Iordănescu în postura de selecționer, „tricolorii” au pierdut cu 2-0, la Podgorica, împotriva reprezentativei Muntenegrului.

Golurile au fost marcate de Mugosa ('66) și Vukcevic('87). Ambele faze au început după greșeli ale căpitanului Vlad Chiricheș.

Tot sâmbătă, Finlanda și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, scor 1-1.

Cum arată programul României în Liga Națiunilor și cine transmite meciurile

4 iunie 2022

Muntenegru - România 2-0

7 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina - România (21:45, Live pe Antena 1)

11 iunie 2022

România - Finlanda (21:45, Live pe Antena 1)

14 iunie 2022

România - Muntenegru (21:45, Live pe Primasport)

23 septembrie 2022

Finlanda - România (21:45)

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45).

*Meciurile vor fi LiveText pe Hotnews.ro.