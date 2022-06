Liga Națiunilor Duminică, 05 Iunie 2022, 09:46

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Muntenegru s-a impus cu 2-0 în fața României, în primul meci din Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. La Podgorica, Marko Vukcevic (UTA Arad) a înscris primul său gol pentru echipa națională, iar Risto Radunovic (FCSB) a afirmat că Edi Iordănescu are nevoie de mai mult timp pentru a schimba jocul tricolorilor.

Marko Vukcevic Foto: Facebook - Fudbalski savez Crne Gore - Football Association of Montenegro

Marko Vukcevic (UTA Arad) a marcat primul gol la națională împotriva României

„E o victorie mare. România este o echipă bună, dar Muntenegru a jucat mai bine. România are jucători de calitate, iar dacă îi lăsăm să joace nu aveam șanse. E ironic că am marcat primul gol la echipa națională contra României.

Contează că am câștigat, abia apoi că am marcat. România e o echipă puternică, probabil au lipsit jucători importanți. E greu să câstigi la noi acasă, avem fanii alături” - Marko Vukcevic, citat de digisport.ro.

Risto Radunovic (FCSB) se aştepta la mai mult de la tricolori

„A fost o bucurie mare. O victorie la începutul Ligii Națiunilor înseamnă mult pentru noi. Am jucat acasă, am deschis grupa frumos cu o victorie cu 2-0. E un plus pentru noi. Oricine iese pe teren trebuie să arate onoare și calitate.

A fost un meci bun făcut de noi, dar de la România aștept mai mult. Are o calitate foarte mare în atac, selecționerul este foarte bun. Cred că e nevoie de timp. Selecționerul și staff-ul lui au nevoie de timp.

Nu a jucat doar Tănase în atac. Am așteptat mai mult de la toți din atac. E începutul grupei. România are o deplasare grea în Bosnia, noi, în Finlanda. Meciurile următoare vor decide cum va fi grupa” - Risto Radunovic, citat de digisport.ro.

Echipa națională de fotbal a României a debutat cu stângul în Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. La primul meci oficial cu Edi Iordănescu în postura de selecționer, „tricolorii” au pierdut cu 2-0, la Podgorica, împotriva reprezentativei Muntenegrului.

Golurile au fost marcate de Mugosa ('66) și Vukcevic ('87). Ambele faze au început după greșeli ale căpitanului Vlad Chiricheș.

Tot sâmbătă, Finlanda și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, scor 1-1.

Cum arată programul României în Liga Națiunilor și cine transmite meciurile

4 iunie 2022

Muntenegru - România 2-0

7 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina - România (21:45, Live pe Antena 1)

11 iunie 2022

România - Finlanda (21:45, Live pe Antena 1)

14 iunie 2022

România - Muntenegru (21:45, Live pe Primasport)

23 septembrie 2022

Finlanda - România (21:45)

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45).

*Meciurile vor fi LiveText pe Hotnews.ro.