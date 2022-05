PSG a activat clauza de cumpărare a portughezului Nuno Mendes, împrumutat de parizieni încă de vara trecută de la Sporting Lisabona.

PSG a bifat primul transfer important pentru sezonul următor, activând clauza de cumpărare a lui Nuno Mendes de la Sporting Lisabona.

Parizienii vor plăti 40 de milioane de euro pentru fotbalistul pe care l-au împrumutat vara trecută.

Nuno Mendes a semnat cu PSG până în iunie 2026.

În sezonul proaspăt încheiat, Mendes a jucat de 37 de ori pentru PSG și a fost desemnat cel mai bun fundaș stânga din Ligue 1 la doar 19 ani.

✍️❤️\uD83D\uDC99



Paris Saint-Germain has completed the permanent transfer of @nunomendes_25.



The Portugal left-back has signed a contract with the club until 30 June 2026.https://t.co/2zJUbA5I2v