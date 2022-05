Liverpool a pierdut sâmbătă finala Champions League în fața lui Real Madrid (scor 0-1), iar Jurgen Klopp are acum noi probleme. Unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei a anunțat clubul că vrea să fie transferat în această vară.

Deși a practicat un fotbal frumos și a avut mai multe ocazii, Liverpool a fost învinsă de Real Madrid în finala Ligii Campionilor de la Paris.

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, este aproape de a rămâne acum fără una dintre vedetele sale.

Sadio Mane, unul dintre cei mai importanți jucători ai „cormoranilor”, a anunțat că nu mai vrea să continue pe Anfield.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Sadio Mane și-a exprimat intenția de a părăsi clubul englez.

Mane este în căutarea unei „noi experiențe” după mai mulți ani petrecuți alături de Liverpool.

Intenția jucătorului de a fi transferat va fi confirmată de Liverpool în perioada următoare, conform aceleiași surse.

Bayern ar fi interesată de serviciile jucătorului senegalez care a marcat 23 de goluri în toate competițiile pentru Liverpool și a oferit cinci pase decisive în acest sezon.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer \uD83D\uDEA8\uD83D\uDD34 #LFC



He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club.



FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0