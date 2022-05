FOTBAL Luni, 30 Mai 2022, 00:17

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Dinamo București a retrogradat pentru prima oară în Liga 2, iar Dusan Uhrin Jr. a spus că nu știe dacă va continua pe banca echipei în sezonul următor.

Dusan Uhrin Foto: Facebook - Dinamo

Dusan Uhrin, devastat după ce Dinamo a retrogradat în Liga 2

Antrenorul ceh a afirmat că nu a mai trecut printr-o situație atât de dificilă și că oficialii clubului nu au discutat cu el despre ce se va întâmpla în cazul retrogradării.

„Sunt atât de trist, am crezut că putem salva Dinamo. Acum cred că conducerea lui Dinamo trebuie să se gândească ce va fi în continuare. Este aproape imposibil să te gândeşti la un viitor, după ce s-au schimbat 53 de jucători și patru antrenori într-un an.

Eu am făcut tot ce am putut, îmi pare rău pentru suporteri. Am pierdut la Cluj prima manşă a barajului. Am scris un singur gol în ambele meciuri, aşa e imposibil. Sunt atât de supărat, nici nu ştiu ce aş putea face mai mult. Nu ştiu ce aş fi putut să fac mai mult în acest baraj, nu îmi dau seama. Nu sunt prea mândru, pentru că am retrogradat. Nu ştiam care e situaţia aici (n.r. când a venit). Am vrut să vin să ajut, dar nu am putut mai mult.

Nu vreau să vorbesc acum despre vina mea, trebuie să îi întrebaţi pe alții. Atmosfera în vestiar era foarte rea. Am vorbit cu ei. Nu pot vorbi acum de suporteri. Nu ştiu care va fi viitorul. Nu cred că este o întrebare pentru mine să vorbim despre viitorul lui Dinamo.

Am antrenat timp de 25 de ani, niciodată nu a fost o situaţie atât de gravă. Nu doar despre retrogradare, despre tot. Nu mai am contract pentru sezonul viitor. Am dorit să păstrez echipa în Liga 1, nimeni nu a vorbit cu mine ce se întâmplă dacă ajungem în Liga 2” - Dusan Uhrin, la DigiSport.

Dinamo București nu a reușit să producă miracolul și a retrogradat în Liga 2, pentru prima oară în istoria clubului înființat pe 14 mai 1948. Formația pregătită de Dusan Uhrin Jr. a obținut doar o remiză în returul barajului cu Universitatea Cluj (1-1, după 0-2 în tur), iar „Șepcile Roșii” revin în primul eșalon după o așteptare de șapte ani.