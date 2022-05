FOTBAL Miercuri, 25 Mai 2022, 10:17

Vlad Lupu • HotNews.ro

AS Roma și Feyenoord se înfruntă miercuri, de la ora 22:00, în finala Conference League, competiție înființată în acest sezon de UEFA. Românul Istvan Kovacs va arbitra ultimul act de la Tirana.

Conference League Foto: Uefa.com

Finala, care va avea loc pe Arena Kombetare din Tirana, va fi Live pe Pro Arena și Livescore pe HotNews.ro.

Ultimul act al competiției proaspăt înființate de UEFA va fi arbitrat de Istvan Kovacs la centru, iar Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene vor fi asistenţi.

Istvan Kovacs va conduce prima sa finală europeană la nivel de club.

În acest sezon, românul a arbitrat zece partide în competiţiile UEFA, inclusiv manşa tur a semifinalei Ligii Campionilor dintre Manchester City şi Real Madrid, scor 4-3.

AS Roma vs Feyenoord, tot ce trebuie să știi despre finala de la Tirana

AS Roma are şansa de a cuceri primul său trofeu european, după ce a pierdut finala Cupei Campionilor Europeni în 1984 (contra lui Liverpool) şi finala Cupei UEFA în 1991 (în faţa lui Inter Milano).

Pe de altă parte, niciun club olandez nu a mai cucerit un trofeu european de 20 de ani, de când Feyenoord a învins-o pe Borussia Dortmund în finala Cupei UEFA (2002).

Singurul duel dintre Roma şi Feyenoord a fost câștigat de italieni, cu 3-2 la general, în şaisprezecimile de finală ale Cupei UEFA din sezonul 2014/2015.

AS Roma este singura echipă care a ajuns în semifinalele celor trei competiţii continentale, Champions League, Europa League şi Europa Conference League.

Drumul lui AS Roma și Feyenoord până în finala Conference League

Feyenoord a încheiat Grupa E neînvinsă, cu patru victorii şi două egaluri, fiind urmată de Slavia Praga, Union Berlin şi Maccabi Haifa.

În optimi, Feyenoord a trecut fără emoţii de Partizan Belgrad, cu victorii în ambele manşe, 5-2 în deplasare şi 3-1 acasă, în sferturi a eliminat-o pe Slavia Praga, după 3-3 la Rotterdam şi 3-1 în Cehia, iar în semifinale a eliminat-o pe Olympique Marseille, 3-2 în tur şi 0-0 pe Stade Velodrome.

AS Roma a câştigat Grupa C, cu patru victorii, un egal şi un eşec, însă unul la scor, 1-6 în deplasare cu Bodoe/Glimt. Trupa lui Mourinho a fost urmată în clasament de echipa norvegiană, cât și Zaria Lugansk şi ŢSKA Sofia.

În optimi, AS Roma a eliminat o echipă olandeză, pe Vitesse Arnhem, după 1-0 în deplasare şi 1-1 acasă, în sferturi a trecut de Bodoe/Glimt, cu 1-2 (deplasare) şi 4-0 (acasă), iar în semifinale s-a impus în faţa echipei engleze Leicester City (1-1 în deplasare, 1-0 acasă).

Jose Mourinho și o nouă performanță ca antrenor

Jose Mourinho este primul antrenor care duce patru echipe diferite în finalele unor competiţii europene.

Portughezul a câştigat toate cele patru finale în care a ajuns, cu Porto (Cupa UEFA în 2003 şi Liga Campionilor în 2004), cu Inter Milano (Champions League în 2010) şi cu Manchester United (Europa League în 2017).

Mourinho a câştigat nouă din cele 11 meciuri jucate contra formaţiilor olandeze în Europa. Singura înfrângere a venit pe când se afla la Manchester United, 0-1 cu Feyenoord în ediţia 2016-2017 a fazei grupelor Europa League.

Arne Slot, antrenorul echipei Feyenoord, poate deveni primul tehnician olandez care câştigă un trofeu european, după ce Dick Advocaat a reuşit acest lucru cu Zenit Sankt Petersburg în 2008 (Cupa UEFA).

Echipe probabile

AS Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Nelson, Kökçü; Sinisterra, Dessers.

Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma: „Nu cred în poțiuni magice și vrăji. Nu este nimic special ce trebuie făcut, ci doar să fim noi ca echipă. Știm ce calități și defecte avem. Indiferent de rezultat, sezonul acesta a fost unul bun pentru noi”.

Arne Slo, tehnicianul lui Feyenoord: „Știm la ce să ne așteptăm de la Roma, dar Mourinho are mereu un as în mânecă. Cred că suntem pregătiți pentru orice va urma, mai ales că am jucat 55 de meciuri sezonul acesta.”