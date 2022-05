Chiar dacă a câștigat titlul în Premier League cu Manchester City, Pep Guardiola nu a fost ales cel mai bun antrenor al campionatului englez de fotbal, distincție ce i-a revenit lui Jurgen Klopp, tehnicianul lui Liverpool.

Manchester City și Liverpool s-au luptat până în ultimul meci al sezonului pentru titlul din Premier League.

Deși echipa lui Pep Guardiola a câștigat cel de-al patrulea titlu în Premier League în cinci ani, cel mai bun antrenor al sezonului 2021/2022 în campionatul englez a fost desemnat Jurgen Klopp.

Tehnicianul lui Liverpool a mai primit același premiu și la finalul sezonului 2019/2020, când Liverpool a câştigat Premier League.

Pep Guardiola a fost desemnat sezonul precedent cel mai bun manager din campionatul englez de fotbal.

Jurgen Klopp has been named Premier League Manager of the Season \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/Hwj8HxzOPf